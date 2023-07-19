شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئات السلة على رواندا بالبطولة الأفريقية والتأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات السلة على نظيره رواندا فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس بنتيجة 84/15، وجاء فوز المنتخب ليصعد إلى نصف نهائي منافسات بطولة أفريقيا.

وكان المنتخب قد فاز في أول مباراة أمام غينيا، وكذلك تغلب على تونس فى المباراة الثانية ثم أوغندا فى المباراة الثالثة، ليصعد لربع النهائي والتقرب مع رواندا وتغلب عليه أيضا.

وتضم قائمة الناشئات اللاعبات فى البطولة كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق.

يذكر أن السلة يشارك في البطولة الأفريقية بمنتخبى الناشئات والناشئين، بينما يشارك في كأس العالم بمنتخب تحت 19 سنة آنسات.