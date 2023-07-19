شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المحلة تقرر خصم 50% من عقود اللاعبين رسميا والان مع تفاصيل الخبر
وكان هبوط فريق غزل المحلة لدوري المحترفين بعد تعرضه لهزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة غزل المحلة اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل، لمناقشة مستقبل الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين واللاعبين المقرر التجديد لهم، استعدادًا لانطلاق دوري المحترفين الموسم المقبل.
ومن جانب آخر دخلت 4 أندية فى منافسة قوية مع النادى المصرى لضم ثنائى غزل المحلة، مصطفى العش وأحمد النادرى، وذلك بعد هبوط غزل المحلة إلى القسم الثانى، حيث تتفاوض أندية، زد، البنك الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا، بالإضافة إلى المصرى للحصول على خدمات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
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