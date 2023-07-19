شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 18 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إعلان ميتلاند الدنماركي انتقال إمام عاشور للأهلي، وإعلان الأهلي رحيل أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق وانتقاله إلى البنك الأهلي

الأهلي يعلن التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 مواسم قادمة.. رسميًا

أعلن النادي الأهلى عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.

أعلن حمادة صدقي نجم الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عن توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ظفار العماني.

فشل محاولات إنبى فى الوصول لـ"أحمد عيد".. واللاعب ينقطع عن التدريبات

فشل مسئولو نادى إنبي في الوصول إلى أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولى بعد تفعيل بند الشراء،من الزمالك وإخطار مسئولي النادى الأبيض واتحاد الكرة.

وكشف مصدر بنادى إنبى لـ"الخليج 365" أن أحمد عيد أغلق هاتفه ولم يرد على اتصالات نادى إنبى بعد تفعيل بند شرائه،لافتاً إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق البترولى منذ عودته من صفوف المنتخب الأولمبى.

بكاء أيمن أشرف أثناء تكريمه في غرفة خلع الملابس بالنادى الأهلى

قام لاعبو فريق الاهلى بتكريم زميلهم أيمن أشرف عقب رحيله عن الفريق بشكل رسمي أثناء تواجدهم داخل غرفة الملابس الخاصة بهم بملعب مختار التتش قبل أنطلاق المران استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز .

إيهاب جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندرى

توصل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إلى اتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو لتولى تدريب الاتحاد السكندرى خلفاً للصربى زوران مانولوفيتش،الذى رحل بالتراضى عن تدريب سيد البلد خلال الساعات الماضية.

مصر تفوز على تشاد 70/83 بالبطولة الافريقية لناشئى السلة

نجح منتخب ناشئين السلة فى التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس ، بعد التغلب على تشاد بتتيجة 70/83

وخاض منتخب السلة 3 مباريات قبل مواجهة تشاد في البطولة بدور المجموعات ،حيث ألتقى مع المغرب وغينيا وأوغندا.

أوسوريو يحسم قائمة الزمالك فى البطولة العربية الأسبوع المقبل

يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية الأسبوع المقبل،وبعدها يسافر الفريق الأبيض إلى السعودية ليستهل مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو الجارى.

محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم يعودان لدفاع الأهلى أمام حرس الحدود

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إعادة الثنائى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لاعبا الفريق لقيادة خط دفاع المارد الأحمر في مباراة حرس الحدود القادمة بالدوري.

وغاب الثنائى عبد المنعم وياسر إبراهيم عن المشاركة مع الاهلى في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الاهلى 4-1.

الزمالك يستعين بنجومه المعتزلين للعمل فى التدريب بقطاع الناشئين

يستعين مسئولى نادى الزمالك، بنجومه القدامى والسابقين فى قيادة قطاع الناشئين بالفترة المقبلة، خاصة فى ظل حاجة إدارة القلعة البيضاء لتطوير القطاع والاستثمار فيه.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبى الزمالك القدامى أمثال إبراهيم صلاح وأحمد جعفر وحمادة طلبة وغيرهم من النجوم على فرصة العمل داخل قطاع ناشئين النادى، وذلك وفقًا للخطة التى سيضعها النادى.

حفل تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A .. صور

شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمى مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس ، و الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، و الكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

إنبي يتمسك باحتراف محمد حمدى ويرفض العروض المحلية

تمسك مسئولو نادى إنبى احتراف محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم،رغبة منهم فى تنفيذ أفكار تخدم هوية النادى البترولى،فى الاهتمام باللاعبين وأصحاب المواهب لرفع اسم النادى فى الخارج.

ويتمسك مسئولو النادى البترولى برفض أى عروض محلية لمحمد حمدى، خاصة أن الاحتراف الخارجى الأولوية بالنسبة لهم،دون النظر للمقابل المادى ولكن الأهم بالنسبة لهم هوية النادى.

تأهل ناشئى الاسكواش للدور الثالث ببطولة العالم بالعلامة الكاملة

استهل ناشئي الاسكواش المصري، مشوارهم في بطولة العالم المقامة حالياً في ملبورن الأسترالية بحصد العلامة الكاملة والتأهل إلى منافسات الدور الثالث من البطولة.

طارق يحيى يقترب من العودة للعمل الفنى بقيادة فريق القناة

إقترب طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من العودة للعمل الفني عن طريق تولي تدريب فريق القناة، بدورى الدرجة الثانية، بعدما تلقي مفاوضات جادة من مسئولي النادي.

وعلم ”الخليج 365”، أن طارق يحيى تواجد أمس الإثنين في مدينة الإسماعيلية وعقد جلسة مع مسئولي نادي القناة، وتم الإتفاق علي جميع الخطوط العريضة ليصبح علي بعد خطوات من قيادة الفريق في الموسم الجديد.

أيمن أشرف: كنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى الأهلى لكن الحياة ليست عادلة

وجه أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي المُنضم مؤخراً إلى فريق البنك الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد اتمام انتقاله رسمياً إلى فريقه الجديد لمدة موسمين.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: فى اوقات كتير ممكن تنزل صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه.

أحمد رؤوف يدرس عروض القسم الثانى بعد معايشة فيا ريال الإسبانى

يدرس أحمد رؤوف نجم الأهلي الأسبق عدة عروض من أندية القسم الثاني للظهور في منصب الرجل الأول بداية من الموسم الجديد

حصل أحمد رؤوف علي معايشة مع فريق فياريال الاسباني وخاض لاعب الأهلى سابقا فترة معايشة وورش عمل مع مدارس الكرة الاسبانية ، لثقل موهبته التدريبية.

مصر تخسر أمام كندا فى كأس العالم لأنسات السلة

خسر منتخب أنسات كرة السلة تحت 19 سنة من نظيره الكندى، بنتيجة 100/44 فى المباراة الثالثة من مباريات كأس العالم التي تقام بإسبانيا.

وكان المنتخب قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا اليوم.

الطلائع يبحث عن مهاجم أجنبى فى الميركاتو الصيفى

طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادى طلائع الجيش من مسئولي ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز يستطيع قيادة خط هجوم الفريق بالموسم الجديد .

وعانى الطلائع طوال الموسم المنقضى من غياب المهاجم الهداف الذى يستطيع وضع الكرة في الشباك بعد سلسلة الفرص التي أهدرت وكلفت الفريق خسارة نقاط مباريات سهلة.

الأهلي يُنهي تعاقد "ميكيسوني" بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني لاعب الفريق بالتراضي، وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده موسمين.

ووجه الأهلي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.