شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: كنت أتمنى الاعتزال فى الأهلي.. وهدفى العودة للمنتخب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب فريق البنك الاهلى، أن الهدف الجديد له العودة الى منتخب مصر مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وأوضح أيمن أشرف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "الخلاف مع كولر المدير الفني لفريق الأهلى بسبب عدم توظيفى بمركز غير مركزى وتحدثت معه أكثر من مرة".

وواصل أيمن أشرف قائلا: "الحديث من قبل مسئولي الزمالك خلال بعض الوكلاء المقربين لى وليس تفاوض معى شخصيا".

وتابع أيمن أشرف حديثة: "قضيت 21 عاما بالنادى الأهلى لذلك أنتمى له وكنت أتمنى الاعتزال بالقلعة الحمراء، واختيار نادى البنك الأهلى بسبب هدفهم الموسم المقبل على المنافسة على المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز، وامتلاك إدارة محترمة في التعامل مثل الإدارة الحمراء".

وأضاف أيمن أشرف: "النادي الأهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه، لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل.. أحب أشكر جمهور الأهلي العظيم على المساندة الدائمة وأشكر مجلس الإدراة وأشكر كل اللاعبين اللى أنا زاملتهم وكل الأجهزة الفنيه اللى اشتغلت معاهم.. حقيقي هفتقدكم كلكم".

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى لمدة موسمين، لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.