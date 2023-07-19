شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم 18 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها الأهلي يعلن رسميا انضمام إمام عاشور للأهلي .. وأوسوريو يحسم قائمة الزمالك قبل البطولة العربية.

الأهلي يعلن التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 مواسم قادمة.. رسميًا

أعلن النادي الأهلى عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.

أوسوريو يحسم قائمة الزمالك فى البطولة العربية الأسبوع المقبل

يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية الأسبوع المقبل،وبعدها يسافر الفريق الأبيض إلى السعودية ليستهل مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو الجارى.

الزمالك يستعين بنجومه المعتزلين للعمل فى التدريب بقطاع الناشئين

يستعين مسئولى نادى الزمالك، بنجومه القدامى والسابقين فى قيادة قطاع الناشئين بالفترة المقبلة، خاصة فى ظل حاجة إدارة القلعة البيضاء لتطوير القطاع والاستثمار فيه.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبى الزمالك القدامى أمثال إبراهيم صلاح وأحمد جعفر وحمادة طلبة وغيرهم من النجوم على فرصة العمل داخل قطاع ناشئين النادى، وذلك وفقًا للخطة التى سيضعها النادى.

الأهلي يُنهي تعاقد "ميكيسوني" بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني لاعب الفريق بالتراضي، وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده موسمين.

ووجه الأهلي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.