شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تطرح تذاكر نهائى كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية، والذي يجمع المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف مساء يوم السبت 22 يوليو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

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واتفق مسئولو نادي سيراميكا مع أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق أسوان، من أجل قيادة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، المدير الفني السابق للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

وقال حلمى طولان، خلال تصريحات إعلامية: "سيراميكا اتفق معي على الرحيل، والإدارة أبلغتني بانتهاء التعاقد، والحمد لله تحقق المطلوب في المهمة التى توليتها ووصلت بالفريق لبر الأمان فى النهاية".