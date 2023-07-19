مدربا المقاولون يتسلمان شهادة الدبلومة الأفريقية A

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم طلعت محرم مدرب فريق المقاولون العرب وطارق سليمان مدربا حراس مرمى الفريق اليوم شهادة الحصول على الدبلومة الأفريقية A.



شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمى مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس ، و الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، و الكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

ويؤكد نادي المقاولون العرب استمراره في دعم مدربيه وأشار المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب حريص باستمرار على ثقل كوادره بالخبرات اللازمة في كل المجالات وأن النادي مستمر في هذه السياسة مقدما التهنئة للثنائي طلعت محرم وطارق سليمان على اجتياز الدورة والحصول على الرخصة الأفريقية.