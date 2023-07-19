ميدو ينفرد بعقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق بالكشف عن عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى صفوف ميتلاند الدنماركي في وقت سابق.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند به 3 أطراف فقط، اللاعب ونادي الزمالك ونادي ميتلاند ولا يوجد أي طرف رابع في العقد"

وأضاف: "الزمالك وميتلاند ليس بالسذاجة التي تجعلهم يضعون نسبة إعادة بيع للشركة الراعية أو أي طرف آخر"

وأكمل: "اتهام يحيى علي وأحمد يحيى بحجب نسبة إعادة البيع للزمالك وتوثيقها للشركة الراعية اتهام غير صحيح، ومن حقهم أن نبرئهم بالمستندات، وتواصلت مع مسؤولين في الدنمارك أكدوا لي أنه لا يجوز من الأساس أن يكون في العقد المبرم بين الناديين وجود نسبة بيع لشركة أخرى خارج عن الأطراف الثلاثة اللاعب والناديين"

ميدو: رحيل إمام عاشور عن الزمالك كان حتمياً

وواصل أحمد حسام ميدو نجم أن رحيل إمام عاشور عن الزمالك كان أمرا حتميا بعد إصراره على الرحيل لخوض تجربة الإحتراف الخارجي.

وزاد "إمام عاشور رفض البقاء في الزمالك وقرر الذهاب إلى ميتلاند بعد اتفاقه على كافة البنود الشخصية"

وأضاف: "الزمالك طلب 3.5 مليون دولار، وفي النهاية ميتلاند وافق على 2.5 مليون دولار و15% نسبة من إعادة البيع، أمير مرتضى رد قال إنه عايز 3 مليون دولار فضلا عن 10% نسبة إعادة بيع"

واختتم: "ميتلاند قال إن العرض الأخير هو الموافقة على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 3 مليون دولار بدون نسبة بيع، وبيع إمام بناء على رغبته في الرحيل عن الزمالك كان أمر حتمي بالنسبة للزمالك لذلك تمت الموافقة"