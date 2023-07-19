رضا عبدالعال: أتمنى عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك خسر فنياً بعد رحيل المغربي أشرف بن شرقي في الفترة الماضية قبل أن يفسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل بعد فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي".

وتابع:"عودة أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك مكسب فني كبير في حال إتمام التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

أوسوريو يطالب الزمالك بحسم 4 صفقات جديدة

طالب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، بالدعم في عدة مراكز في صفوف الفريق قبل بداية البطولة العربية للأندية والموسم المحلي الجديد.

يريد أوسوريو ضم لاعب جديد في مركز وسط الملعب بعد عدم الاقتناع بمستويات عمرو السيسي، والذي يقترب من الرحيل حال وصول عرض رسمي له من أي نادي يريد التعاقد معه، ليضع محمود حماده ضمن اهتمامته للدعم.

كما يضع أوسوريو مركز صانع الألعاب كأولوية قصوى قبل البطولة العربية خاصة وأن هذا المركز يحتاج للاعب جديد بسبب عدم وجود لاعب أساسي يشغل هذا المركز.

كما يأمل أوسوريو في ضم مهاجم سوبر بجوار ناصر منسي وسيف الجزيري.