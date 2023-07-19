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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة تصوير تقديم صفقة إمام عاشور مع الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي صور كواليس جلسة تصوير إعلان انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى القلعة الحمراء داخل مقر النادى بالجزيرة.
وكان النادي الأهلى أعلن عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.
وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.
وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.
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