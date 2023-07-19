كواليس جلسة تصوير تقديم صفقة إمام عاشور مع الأهلي.. صور

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي صور كواليس جلسة تصوير إعلان انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى القلعة الحمراء داخل مقر النادى بالجزيرة.

وكان النادي الأهلى أعلن عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى.

وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.