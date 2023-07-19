شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف موقفه من تدريب فريق الجونة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، موقفه من تدريب فريق الجونة الموسم المقبل عقب الصعود إلى الدورى الممتاز.

وقال حلمى طولان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "لا أحد تحدث معى لتدريب فريق الجونة حتى الآن ولا أمانع تدريب الفريق الصاعد، حيث يمتلك مقومات النجاح".

وكانت أنباء ترددت فى الساعات الأخيرة عن تفاوض مسئولى نادى الجونة مع حلمى طولان لقيادة الفريق الموسم المقبل عقب رحيله عن فريق سيراميكا.

وقام حلمى طولان بتولى مهمة فريقى البنك الأهلى وسيراميكا هذا الموسم، وتمكن من ضمان بقاء فريق سيراميكا فى بطولة الدورى الممتاز والصعود للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية أمام المصرى البورسعيدى.