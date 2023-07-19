شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكي يرحل عن أسوان بعد انتهاء عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل محمد حمدي زكي، لاعب أسوان، عن الفريق الجنوبي رسميا بعد انتهاء عقده الذى امتد لمدة موسم واحد فقط، بعد انضمامه مطلع هذا الموسم وتقديمه لمستويات مميزة مع تماسيح النيل.

ورفض حمدي زكي تجديد عقده مع أسوان وخوض تجربة في القسم الثاني، حيث تلقى عدة عروض من الدوري المصري، وكذلك عرضا من الدوري اللبناني.

ولعب محمد حمدي زكي 28 مباراة بقميص أسوان هذا الموسم، صنع هدفا وحيدا وسجل 12 يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري بعد مابولولو برصيد 16 هدفا وزيزو برصيد 13 هدفا.

ودخل مسئولو نادي أسوان في مفاوضات جادة مع أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق للفريق وصاحب إنجاز الصعود للممتاز العام الماضي، لقيادة الفريق من جديد خلفا لأيمن الرمادي.

ونجح أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريق الجونة في الصعود بالفريق الساحلي أيضا للدوري الممتاز هذا الموسم، لكن عقده انتهى بنهاية الموسم وبات قريبا من العودة لتدريب أسوان.

ورحل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.