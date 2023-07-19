شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري اليوم الاربعاء أمام حرس الحدود والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 في مسابقة الدوري، بعدما حسم الدوري رقم 43 بشكل رسمي واستعاد الدرع الذي غاب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد حرس الحدود، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب التي فاز بها برباعية مقابل هدف.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

الأهلي vs حرس الحدود.. الليلة

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.