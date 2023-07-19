شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مؤتمر صحفى لكمال الأجسام لكشف تفاصيل البطولة العربية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كمال الأجسام اليوم ،الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل البطولة العربية والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر القادم ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي بأحد فنادق الإسكندرية، حيث إقامة البطولة بنفس المحافظة.

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربى والافريقى ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى عدد من القيادات

وتبلغ قيمة اشتراك اللاعب في البطولة 1500 و 1800 و 2000 جنيها كلٌ حسب الفئة المشارك فيها و الوزن أيضا بخلاف رسوم التان .

ويحق للاعب الاشتراك في أكثر من فئة حسب كود الاتحاد الدولي بعد دفع نصف قيمة اشتراك الفئة الإضافية مع دفع قيمة اشتراك الفئة الأساسية كاملة.

كما يحق للاعبين فئة الناشئين وفئة الأساتذة الاشتراك في بطولة فئة الرجال ولا يحق للاعبين فئة الرجال الاشتراك في بطولة فئة الناشئين وفئة الاساتذة.