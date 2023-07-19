«اسأل كهربا عن الفوارق» .. الحلفاوي لإمام عاشور: أهلا بك في القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على انضمام اللاعب إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، وأعاد نشر صورة "عاشور" من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي.

وكتب: "أهلا بك في القلعة الحمراء، كل اللي فات كوم.. واللي جاي كوم تاني، ميلاد جديد.. ونهج مختلف كلية".

وتابع: "وتستطيع يا كابتن أن تستوعبه أسرع بسؤال كهربا عن الفوارق.. وكلها لصالحك بالتأكيد، ننتظر المزيد من تفجير موهبتك والمزيد من التألق إن شاء الله".

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة