هل ينضم لهم رايس.. لعنة الصفقات الضخمة تصيب الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، عن التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، من جاره وست هام اللندني، في صفقة قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني متضمنة متغيرات.

ليصبح رايس أغلى صفقة انتقال في تاريخ آرسنال، وكذلك أغلى صفقة انتقال في تاريخ اللاعبين البريطانيين.

لكن هذه الصفقة الضخمة ليست مضمونة النجاح، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت انتقالات خيالية، لكن أصحابها لم يتوجوا بالنجاح.

أبرز الصفقات الضخمة الفاشلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة.

المهاجم البلجيكي لوكاكو

انتقل المهاجم البلجيكي لوكاكو من إيفرتون في عام 2017، متجهًا إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

قضى لوكاكو موسمين مع مانشستر يونايتد، دون إثبات استحقاقه للمبلغ المدفوع مقابل ضمه، لينتقل بعد ذلك إلى إنتر ميلان مقابل 80 مليون يورو.

بعد تألق المهاجم البلجيكي في رحلته مع إنتر، عاد مرة آخري إلى الدوري الإنجليزي، من خلال بوابة تشيلسي في صيف عام 2021، مقابل 97.5 مليون جنيه، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

لوكاكو

ومع ذلك، عاد الفشل في مرافقة لوكاكو في رحلته مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والعودة بعد موسم واحد إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، وفي طريقه للمغادرة نهائيًا.

بوجبا

وافق يوفنتوس على بيع بوجبا مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، لكن رافقت اللعب أزمات متتالية في مسيرته في أولد ترافورد لمدة 6 سنوات، غادر بعدها مجانًا، وعاد إلى يوفنتوس دون أن يعوض ما دفعه مقابل ذلك.

حطم نادي آرسنال رقم قياسي، في سوق انتقالات صيف 2019، بالتعاقد الجناح الإيفواري من ليل بفرنسا مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

بوجبا

هاري ماجواير

لفت المدافع الإنجليزي هاري ماجواير انتباه مانشستر يونايتد، بينما كان لاعبًا في صفوف ليستر سيتي، للتعاقد معه صيف 2019 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ثم أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، قبل أن يصبح موضع سخرية في مسرح الأحلام، بسبب مستوياته الضئيلة وأخطائه الكارثية مع الفريق.

هاري ماجواير

بيبي

تمكن نادي آرسنال التعاقد مع الإيفواري، بيبي بـ صفقة قياسية بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي ليل الفرنسيلتكون أعلى صفقة في تاريخ النادي، قبل قدوم رايس.

ولعب الإيفواري 3 مواسم بقميص آرسنال، دون إقناع جماهير الفريق ومدربيه بقدراته، ليعود إلى فرنسا عبر بوابة نيس، على سبيل الإعارة، العام الماضي.

بيبي

كيبا

رحل الحارس الإسباني كيبا عن أتلتيك بلباو في صيف 2018، وقرر الانضمام إلى تشيلسي الذي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 71.6 مليون جنيه إسترليني.

على الرغم من ذلك، لم يتمكن كيبا من تثبيت قدميه داخل ملعب ستامفورد بريدج ، قبل أن يقرر النادي إزالته من عرين البلوز، بإحضار السنغالي إدوارد ميندي في عام 2020.

لكن لا يزال أمام الحارس الإسباني لديه فرصة، لتصحيح وضعه داخل النادي ، بعد رحيل ميندي إلى الأهلي السعودي.