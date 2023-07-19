السويركي يكشف كواليس تحفيز الشناوي لـ حمزة علاء في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي كواليس تحفيز محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لـ حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي وزميله في الأهلي في منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



وقال السيد السويركي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشناوي قبل وبعد كل مباراة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما كان يتحدث معي شخصيا ويتحدث مع حمزة علاء ويحفزه"

واختتم: "هذا الأمر ساهم في إشعال حماس حمزة علاء وتحفيزه بشكل كبير".

السويركي: انضمام صلاح ومصطفى محمد إلى أولمبياد باريس (صعب)



كما علق السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على إمكانية انضمام نجمنا محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي إلى منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال السويركي معلقا على إمكانية انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس: "صعب"

وأشار السويركي إلى أنه لا يعلم هل سيضم حارس مرمى من اللاعبين الكبار معه أم لا، لأن المستوى يختلف في كل عام، وبالتالي هذا ليس وقته الحديث عنه.