ليفربول يخطط لضم لاعب أتالانتا خوفا من تكرار أزمة الموسم الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع نادي ليفربول الإنجليزي أنظاره على إحدى المواهب المميزة في الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق الإنجليزي الموسم المقبل.

يرغب يورجن في تدعيم خط وسط ليفربول، بلاعب جديد استعدادًا لتحديات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للتعاقد مع الهولندي تيون كووبميينيرز، صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي، من أجل تعزيز الفريق في الموسم المقبل، وتجنب المشاكل الفنية التي شهدها الفريق الموسم الماضي.

وذكر موقع "فوتبول فان كاست" أن كووبميينيرز، لاعب موهوب جيد في الأدوار الهجوم، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط رقم 8، ماهر في خلق الفرص.

المزايا الفنية التي يتمتع بها، قد تساعد النجم المصري محمد صلاح في الحصول على المزيد من الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف، بعد معاناته الموسم الماضي، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي بـ 19 هدفًا.

كووبميينيرز

ووضع ليفربول عينه على 4 لاعبين آخرين لفتوا انتباه إدارة النادي الإنجليزي، وهم نيكولو باريلا من إنتر ميلان، وخيفرين تورام من نيس، وفلورنتينو لويس من بنفيكا، وجواو بالينيا من فولهام.

وعانى ليفربول من قلة الأهداف في الموسم الماضي، حيث أنهى النادي مشواره في المركز السادس، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.