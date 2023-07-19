بايرن ميونخ يتعاقد مع المدافع الكوري "كيم"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع المدافع الكوري الجنوبي" كيم مين-جاي" من نابولي حتى 2028.



وقال بايرن في بيان: وقع بايرن مع المدافع كيم مين-جاي القادم من نابولي حتى 30 يونيو 2028.

وسيرتدي الرقم 3، بينما قال اللاعب لموقع النادي الرسمي: بايرن حلم أي لاعب، وأتطلع لكل ما ينتظرني في ميونخ.

ولعب المدافع البالغ عمره 26 عاما، والمنضم إلى نابولي في يوليو العام الماضي من فنربخشه التركي، دورا كبيرا في فوز فريقه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الماضي لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وودع الفائز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي جماهير فريقه قبل إعلان انتقاله إلى بايرن.