إمام عاشور يهزم ميسي في ساعة واحدة (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - ساعة واحدة فقط كانت كافية من إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري الجديد، للتفوق على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن الأهلي، ضم إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي بعقد يمتد لخمس سنوات بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة.

وبعد ساعة واحدة من إعلان الأهلي التعاقد معه، انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداوله بكثرة بين جماهير القلعة الحمراء.

وتفاعل ما يزيد على 525 ألف شخص مع فيديو إعلان الأهلي عن الصفقة، وتمت مشاركته أكثر من 109 آلاف مرة، ومشاهدته من قبل نحو 3 ملايين شخص.

وتفوق لاعب منتخب مصر بذلك على فيديو إعلان انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي انتقل إلى النادي بشكل رسمي يوم السبت الماضي.

ورغم مرور 3 أيام، غير أن الفيديو تفاعل معه عدد أقل (379 ألف شخص)، وتمت مشاركته أكثر من 35 ألف مرة، ومشاهدته من قبل مليوني ونصف المليون شخص.

واستفاد عاشور بذلك من شعبية الأهلي الجارفة في مصر والوطن العربي، فضلا عن اهتمام جماهير الزمالك بمشاهدة مقطع الفيديو بعدما كان لاعبا سابقا في الفريق.