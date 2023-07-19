أوسوريو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك حدد ملامح قائمة اللاعبين الأولية المنتظر استبعادهم خلال الفترة القادمة.



وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية :" الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رحب برحيل عبد الله جمعة بسبب كثرة إصاباته, وسامسون إكينولا لتواضع مستواه الفني والبدني، وأحمد بلحاج بسبب عدم الانسجام مع الفريق، محمود شبانة لعدم القناعة بمستواه الفني، بجانب محمد عبد الشافي الذي قرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري".



وأوضح أن المدرب الكولومبي أبدى تمسكه باستمرار مصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وإبراهيما نداي في الموسم المقبل للحاجة إلى خدماتهم.



وأضاف:" المدير الفني طالب سرعة التدعيم في مركز حراسة المرمى، وقلب الدفاع ولاعب وسط مدافع بجانب مهاجم صريح لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل".