شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مشترك مع فرنسا و الدنمارك يجهز رجال و سيدات الملاكمة لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن دخول منتخبا الرجال و السيدات فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا و الدنمارك و الأردن و المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس القادم و حتى 5 سبتمبر إستعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والمحدد لها شهر سبتمبر القادم فى داكار بالسنغال.

وتشهد قائمة اللاعبات كلا من ، حبيبة محمد وزن 50 كجم و يمنى عياد وزن 54 كجم و روان أحمد 57 كجم و رحمة محفوظ 60 كجم .

ومن المقرر اختيار 7 لاعبين على صعيد الرجال من 600 لاعب مشاركين فى بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التى انطلقت بالمركز الأولمبى وتستمر حتى الخميس المقبل، للمشاركة فى بطولة أفريقيا القادمة بداكار سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.