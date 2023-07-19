شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح الأولوية للناشئين فى خطة التدعيمات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الأولوية في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، للناشئين واللاعبين صغار السن، وذلك للحفاظ على معدل أعمار الفريق المنخفض في إطار خطة الجهاز الفني لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لفترة طويلة.

وتمسك مسؤولو المقاولون العرب، باستمرار شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري واستقرار المقاولون في المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 44 نقطة.

ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابه في الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التي وضعها شوقي غريب في الموسم المنقضي.

من جانبه، أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه سجل 21 لاعبا فقط في قائمة الفريق هذا الموسم ويعتمد على الناشئين وأكثر نادى دعم المنتخب الأوليمبى، وقال شوقى غريب عقب الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف: "المقاولون كان أكثر نادى أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا، أحاول أن أخرج ناشئين دائما في الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".

من ناحية أخرى، انتهت إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.