شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملفات ساخنة على طاولة اتحاد الكرة فى فترة التحضير للدورى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر 6 ملفات ساخنة اهتمامات اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، من أجل حسمها في فترة التحضير للموسم المقبل، وتأتي أولى الملفات لحسم مصير دورى المحترفين الغامض، ويناقش أيضا تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الشباب والناشئين، وأزمة مستحقات الحكام المتأخرة التي وصلت 28 مليون جنيه.

كما يحسم اتحاد الكرة في الساعات المقبلة لائحة القيد للموسم الجديد وموقف الزمالك من إيقاف القيد، كما يناقش ملف تقنية الفار والتحديثات المطلوبة عليها والمبالغ المستحقة للشركة الإسبانية، وأخر الملفات الستة هو ألية تشغيل مشروع الهدف للاستفادة منه في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التي تحملت على عاتقها جدولة المديونية على المشروع لصالح الشركات المنفذة للمشاريع التكميلية.

ويعتمد اتحاد الكرة خلال أيام قليلة، لائحة القيد للموسم الجديد الذى ينطلق خلال سبتمبر المقبل، ولن يكون بمقدور اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فتح القيد نهاية الشهر الجاري، قبل اعتماد لائحة القيد وإخطار الأندية بها، ومن ثم فتح باب الانتقالات الشتوية.

وينتهي الموسم الحالي من الدورى والذى توج الأهلى بلقبه، يوم 26 يوليو الجارى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد عقب 24 ساعة من انتهاء الدوري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".