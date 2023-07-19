شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.
مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية
الزمالك × الاتحاد المنستيري ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى والمقررة لها السادسة مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.
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