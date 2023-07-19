شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي لفتح ملف البطولة العربية بعد انتهاء مشواره ببطولة الدوري بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة للمسابقة والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيري ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى والمقررة لها السادسة مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.