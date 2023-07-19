شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة سيراميكا تحت قيادة الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات داخل معسكر المصري استعداداً لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس الرابطة يوم السبت المقبل.

وحذر عبد الرازق لاعبي المصري من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية الجديدة لأيمن الرمادي والذي تولى مهمة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، مؤكداً أن لاعبي سيراميكا سيبذلون أقصى ما لديهم لإقناع مدربه الجديد في مواجهة المصري.

وحسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصري 33 جولة، ويتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 في المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.

وتعرض النادي المصري للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.