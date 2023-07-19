شكرا لقرائتكم خبر عن السلة ينهى إجراءات قيد عبد الرحمن نادر لضمه للمنتخب فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد كرة السلة إجراءات قيد اللاعب عبد الرحمن نادر والذى يلعب في دورى الرابطة الأميركية NBA لضمه لصفوف المنتخب فى بطولة كأس العالم أغسطس القادم.

ويتبقى حضور اللاعب إلى القاهرة لاستخراج باقى الأوراق والمقرر أن يتم انهاءها من خلاله مثل جواز السفر وغيرها من الإجراءات.

ويتواصل مسئولو اتحاد السلة مع اللاعب لسرعة وصوله وحضوره إلى مصر لانهاء باقى الإجراءات فى اسرع وقت

تقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.

يذكر ان مروان سرحان لاعب الاهلى كان اعتذر عن الانضمام إلى المنتخب لظروف خاصة منعته من التواجد فى صفوف الفراعنة فى كأس العالم