شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا تنقذ بطولة كأس الرابطة من التجميد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، على اقامة بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل، في فترة التوقف الدولى أثناء بطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكانت بطولة كأس الرابطة في مأزق كبير في الموسم المقبل بسبب الارتباطات المتعددة للأندية والمنتخبات الوطنية، قبل أن يأتي قرار اقامتها أثناء مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم إفريقيا لينقذ البطولة.

ووصلت البطولة هذا الموسم لمرحلتها النهائية، حيث صعد فريقا سيراميكا والمصري إلى المباراة النهائية التي تلعب يوم 22 من الشهر الجاري، وكان فيوتشر أول المتوجين بالبطولة في الموسم الثاني، وفي انتظار التعرف على بطل النسخة الثانية يوم 22 يوليو الجاري.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وكان فريق سيراميكا تأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابط