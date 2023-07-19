شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصرى، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

1_ترتيب الاهلى في جدول الدوري

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

2_ترتيب حرس الحدود في جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 44 هدف وهبط رسمياً لدوري القسم الثانى.

3_أخر ظهور للأهلى في الدوري

حقق الاهلى الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري

4_أخر ظهور لحرس الحدود في الدوري

حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري

5_الاهلى يتفوق على حرس الحدود في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.60 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.13 مليون يورو.

6_القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

7_ 36 مباراة جمعت الاهلى وحرس الحدود

36 جمعت الاهلى وحرس الحدود قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 28 فوز فيما حقق الحرس أربعة انتصارات وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين ، وسجل الاهلى 61 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

8_المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وحرس الحدود

انتهت أول مباراة جمعت الاهلى والحرس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بثلاثية دون رد.

9_ الأهلى بطل الدوري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

10_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 54 مباراة، فاز فى 41 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 103 هدفاً وتلقت شباكهم 30، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.