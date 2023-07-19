شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على بديل مصرى لخلافة زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على التعاقد مع مدرب مصرى يخلف الصربي زوران مانولوفيتش فى قيادة سفينة سيد البلد خلال الفترة المقبلة.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن الأفضل فى الفترة الحالية التعاقد مع مدرب مصرى على علم ببواطن الأمور فى الدورى والكرة المصرية،حتى يخوض فترة الإعداد مع الفريق من البداية،ولا يتكلف عناء الوقت فى التعرف على اللاعبين.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتمع مع زوران واستمع لوجهة نظره ورؤيته الفنية والتى أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران، بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى والسعى الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر.

وأكد زوران، لرئيس النادى أنه يرغب فى عدم الاستمرار فى مهام عمله والعودة لبلادة فى هذا التوقيت، وأصر على هذه الرغبة، مشيرا إلى أنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر فى المستقبل، معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.

وبناء على ما تقدم، شفإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفنى زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التى تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة وتتمنى له كل التوفيق فى خطواته القادمة.