شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين فقط نجحوا فى تسجيل "هاتريك" هذا الموسم بالدورى.. آخرهم ياو أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 3 لاعبين فقط في تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة "هاتريك" خلال منافسات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، الذى قارب على الانتهاء، ويتبقى فقط 3 مواجهات مؤجلة للأهلى أمام حرس الحدود والمصرى وبيراميدز.

واستطاع الغانى ياو أنور مهاجم نادى الإسماعيلى في اقتحام القائمة بعدما سجل 3 أهداف في شباك الاتحاد السكندرى في الجولة الأخيرة للدراويش، وتسبب في الهدف الرابع إلا أن رابطة الأندية احتسبت الهدف للحارس صبحى سليمان "هدف ذاتى" لتحرم الغانى من السوبر هاتريك.

3 لاعبين "هاتريك" هذا الموسم

ونجح 3 لاعبين فقط في تسجيل الهاتريك هذا الموسم، وهم الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وهداف الدورى حتى الآن بـ16 هدفا، عندما سجل 3 أهداف في شباك طلائع الجيش، والتونسى فراس شواط مهاجم الإسماعيلى الذى فسخ تعاقده مع الدراويش في شباك إنبى، وأخيرا الغانى ياو أنور مهاجم الإسماعيلى في شباك الاتحاد السكندرى.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.