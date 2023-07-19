شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يُخطر المعارين بالانتظام إلى تدريبات الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم معارو الزمالك فى مران الفريق يوم الجمعة المقبلة بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض بالانتظام فى التدريبات استعداداً للبطولة العربية.

ويعود محمود علاء إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، ونجح فى تسجيل 4 أهداف، ليعود صخرة الزمالك لترميم الدفاع الأبيض، بعد إصابة الونش مؤخرًا.

كما أنهى مسئولو النادي الأبيض إعارة حمدى علاء ليعود إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما بعد تألقه بشكل رائع في الدوري السعودي، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يمنح أوسوريو العديد من الحلول،كذلك أحمد أيمن منصور من طلائع الجيش.

فى سياق مختلف يجرى الجهاز الطبى لفريق الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، اختباراً طبياً لجميع اللاعبين المصابين فى الفريق، وآخرهم سيد عبد الله نيمار الذى أصيب فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو، التى أنتهت بالتتعادل بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.