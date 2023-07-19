الهلال السعودي يلتقى دينامو كييف الأوكراني وديًا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مباراة ودية أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني في معسكر النمسا، ضمن تحضيرات الزعيم استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

مشوار الهلال السعودي فى معسكر النمسا

و استهل الهلال السعودي معسكره بدولة النمسا بالفوز على لاندسكرون النمساوي بستة أهداف دون رد، قبل أن يهزم جوريكا السلوفيني بنتيجة هدفين دون رد، ثم الفوز على فولفسبرجر النمساوي بهدفين لهدف.

و ستقام مباراة الهلال السعودي ونظيره دينامو كييف االاوكراني الودية على ملعب النمسا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية عن وقوع الهلال في المجموعة الثالثة التي تضم الأهلي الليبي والسد القطري والوداد البيضاوي المغربي.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة العربية للأندية بمواجهة الأهلي الليبي يوم 27 يوليو الجاري ثم يواجه السد القطري يوم 30 من الشهر ذاته على أن يختتم دور المجموعات في الثاني من أغسطس المقبل.