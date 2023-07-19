جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة فيشهد مواجهات أبرزها الأهلى وحرس الحدود بالدوري المصري ، بجانب عدة لقاءات ودية للأندية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي أمام حرس الحدود فى تمام الساعة 8.30 مساء عبر قناة ONTime Sports

مواعيد مباريات للأندية استعدادا للموسم الجديد

دينامو كييف ضد الهلال السعودي فى تمام الساعة 7 مساء

تشيلسي ضد ريكسهام فى تمام الساعة 2.30

كارلسروه الألماني ضد ليفربول الإنجليزى فى تمام الساعة 7.30 مساء

الأهلي يتسلم درع الدوري ..

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بنظيره حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مؤجلات بطولة الدوري التي حسم لقبها للمرة الـ 43 في تاريخه بعد وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من هزيمة بيراميدز أقرب مطارديه على الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري ..

ويتربع النادى الاهلى على صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، ويطمح في الفوز خلال مواجهاته الثلاث المتبقية من أجل الوصول إلى النقطة رقم 90 التاريخية ويصبح الفريق الأكثر عددًا في نقاط التتويج بالبطولة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بشكله التقليدي غدًا في احتفالية خاصة، ليسجل الدرع التاريخي للمسابقة المحلية ظهوره الأخير في الكرة المصرية بعد إعلان رابطة الأندية تصميم درع جديد للمسابقة المحلية.