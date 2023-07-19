شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج حرس الحدود اليوم فى احتفالية التتويج بالدرع 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من السبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلي في حسم درع الدوري بشكل رسمي، ولحرس الحدود الذي هبط إلى دوري المحترفين بشكل رسمي أيضا.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلي واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود بناءا على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويبحث الأهلي الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.

وطالب مارسيل كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز وضرورة تقديم كل ما لديهم داخل الملعب وتحقيق الفوز على الحرس، وعدم الانشغال بالأجواء الاحتفالية بعد المباراة، وضرورة تقديم أداء مشرف استمرارا لسلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع لاعبي الأهلي خلال اليومين اللذين سبقا مباراة الحرس شرح لهم بعض الأمور الفنية والخططية المطلوب تنفيذها في مباراة اليوم، وشرح خطة المباراة ومشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة بالفريق العسكري وطريقة اللعب التي يعتمدوا عليها، من أجل دراسة الخصم بشكل جيد واختيار طريقة اللعب المناسبة للتعامل مع ظروف المباراة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي الليلة مكون من علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد فخري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي أو أفشة في الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد ومحمد شريف أو محمود كهربا في الهجوم.

في المقابل، يسعى فريق حرس الحدود في تقديم أداء جيد في ختام مبارياته في مسابقة الدوري المصري قبل الهبوط إلى دوري المحترفين، بحيث يعطي انطباع جيد عن الفريق العسكري في مباراة توديع الدوري الممتاز، قبل الانتقال للعب في دوري المحترفين، بعد تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين مع ناديي أسوان وغزل المحلة.

ويبحث محمد مكي المدير لفني لحرس الحدود في تقديم مباراة قوية أمام الأهلي ومحاولة إحراجه، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم ورفع الضغوط عن أنفسهم والاستمتاع بالأجواء، قبل الانتقال للعب في دوري الدرجة الثانية.