شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يقترب من إنهاء البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب نبيل عماد الشهير بـ"دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من إنهاء البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبى، للشفاء من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويؤدى "دونجا" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى قبل العودة إلى تدريبات الزمالك استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية التى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو الجارى.

فى سياق مختلف ينتظم معارو الزمالك فى مران الفريق يوم الجمعة المقبل بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض بالانتظام فى التدريبات استعداداً للبطولة العربية.

ويعود محمود علاء إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، ونجح فى تسجيل 4 أهداف، ليعود صخرة الزمالك لترميم الدفاع الأبيض، بعد إصابة الونش مؤخرًا.

كما أنهى مسئولو النادى الأبيض إعارة حمدى علاء ليعود إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما بعد تألقه بشكل رائع فى الدورى السعودى، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز مما يمنح أوسوريو العديد من الحلول، كذلك أحمد أيمن منصور من طلائع الجيش.