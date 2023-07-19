شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور لم يحضر مباراة القمة.. وانتظروا مفاجأة مدوية فى حراسة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن اقتراب حدوث مفاجأة مدوية فى حراسة مرمى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أن إمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء لم يحضر مباراة القمة الأخيرة بالدورى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "انتظروا مفاجأة مدوية فى حراسة مرمى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الحالية، مش هقدر أقول أكتر من كدا دلوقتى لأن الأمور لسه 50%، لكن ستكون مفاجأة كبيرة للغاية".

وعن صفقة إمام عاشور علق شوبير: "الأهلى لم يتخذ ميتلاند الدنماركى كوبرى لانتقال إمام عاشور، الأمور بدأت من فترة بسيطة وأدارها بحرفية شديدة أمير توفيق فى منزله بالشروق وكان يسافر للدنمارك من أوربا وليس من القاهرة".

ويضيف شوبير: "إمام عاشور سليم ومعندوش إصابات مزمنة والأهلى متأكد من كدا ومفيش كلام زى اللى اتقال فى الفترة الأخيرة وأنا واجهت اللى كتب لكنه أصر على رأيه، بس اللاعب سليم وعلى فكرة محضرش مباراة القمة زى برومو تقديمه، اللى حضر دوبلير يشبهه، لكن اللاعب محضرش لو كان حضر كان اتعرف حتى لو متنكر".

وتابع شوبير: "الأهلى اقترب من حسم صفقة سوزا وداخل فى مفاوضات قوية للتعاقد مع رضا سليم من الجيش الملكى المغربى".

وأكمل شوبير: "الأهلى عامل احتفالية التتويج بالدوري وطلب حضور عائلات اللاعبين ورفضت أحضر مع مصطفى شوبير بحب أسيبه يتصدر المشهد وياخد حقه فى الأوقات دى".

ويستضيف فريق الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من السبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلي في حسم درع الدوري بشكل رسمي، ولحرس الحدود الذي هبط إلى دوري المحترفين بشكل رسمي أيضا.