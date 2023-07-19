شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتفظ الأهلى بدرع الدورى القديم بعد استلامه الليلة أمام حرس الحدود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول احتفاظ النادى الأهلى بدرع الدورى القديم بعد استلامه فى مباراة حرس الحدود الليلة بالدورى، وأكد مسئولو الرابطة أن درع الدورى القديم سيتم وضعه فى متحف الكرة المصرية، الذى سيتم تأسيسه فى مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، وذلك بعد وصول درع الدورى الجديد الذى سيتم تسليمه لبطل الدورى فى نسخته الجديدة موسم 2023 - 2024.

وكشف مسئولو الرابطة أن النادى الأهلى لن يحتفظ بدرع الدورى القديم، لكن سيتم الحصول عليه ووضعه فى متحف الكرة المصرية.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى للموسم الحالى 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى.