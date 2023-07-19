شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يستقر على فسخ تعاقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى على فسخ تعاقده مع القلعة الصفراء من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.

واستقر اللاعب التونسى على اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم، لتقديم شكوى ضد الإسماعيلى لحفظ حقوقه مثلما فعل بعض المحترفين السابقين بالنادى حال عدم حصوله على مستحقاته كاملة.

وانتقل النقاز إلى صفوف الإسماعيلى في صفقة انتقال حر، ليلعب مع الدراويش 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع، ليخرج المدرب من حسابات المدرب حمزة الجمل.

فشلت محاولات مسئولى نادى الإسماعيلى لإنهاء أزمة حمدى النقاز بشكل ودى فى ظل كثرة الأزمات التى يواجهها الدراويش خلال الفترة الحالية.

فى سياق آخر عقدت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة إسماعيل حفنى وعضوية محمد إسماعيل، اجتماعاً مع الجهاز الفنى للدراويش بحضور حمزة الجمل وأحمد قناوى ومحمد حمص، لمناقشة التقرير الفنى الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم.

وأكدت اللجنة لحمزة الجمل أنه أصبح أيقونة فى النادى الإسماعيلى، بعدما نجح فى قيادة سفينة الدراويش لبر الأمان للموسم الثانى على التوالى بعد فترات صعبة للغاية، لاسيما فى الموسم الأخير.

وأكدت اللجنة الفنية لحمزة الجمل أنه صاحب قراره النهائى، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، فى ظل الإنجازات التى حققها مع الدراويش منذ توليه المسئولية بعدما حصد المركز الثانى فى قائمة أكثر الفرق تحقيقا للنقاط فى الدور الثانى للدورى، متفوقا على أندية تضم لاعبين مميزين وتحظى باستقرار دعم غاب عن أروقة القلعة الصفراء طوال الموسم.

وناقشت اللجنة الفنية حمزة الجمل فى تقريره الفنى عن الموسم المنقضى سواء فيما يخص اللاعبين الراحلين أو المراكز التى تحتاج للدعم فى الميركاتو الصيفى الحالى.

ونجح حمزة الجمل والجهاز الفنى فى إخراج الإسماعيلى من الأزمة التى تعرض لها بعد سقوطه فى دوامة الهبوط، لكنه حقق الفوز على الداخلية بهدف نظيف وضمن البقاء بشكل رسمى فى الموسم المقبل.

وأنهى الإسماعيلى هذا الموسم بفوز كبير على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.