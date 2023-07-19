شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى باستاد القاهرة لتأمين مراسم تسليم درع الدورى للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز رجال الأمن من تواجدهم باستاد القاهرة لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وعملية تسليم الدرع عقب انتهاء المباراة، في أجواء آمنة.

وقررت رابطة الأندية بشكل رسمي تسليم درع الدوري لفريق الأهلي، في مباراته مع حرس الحدود، حيث أكدت الرابطة إن تسليم درع الدوري في مواجهة حرس الحدود جاء بالتنسيق مع النادي الأهلي، الذى حدد الموعد وفقًا لرؤية الجهاز الفني تحت قيادة مارسيل كولر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.