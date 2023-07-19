«مفيش دم ولا احترام».. خالد الغندور يعلق على استفزاز إمام عاشور لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على لقطة استفزاز إمام عاشور، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، لجماهير الزمالك، في البرومو الخاص بتقديمه لاعبا بالقلعة الحمراء.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع إمام عاشور، لاعب خط وسط ميتلاند الدنماركي، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وفي تصريحات عبر قناة "الزمالك"، قال خالد الغندور: "يطلع النهاردة إمام عاشور، في البرومو ويقلد كهربا، باحتفاله الشهير كأنه مفيش دم ولا احترام ولا كلمة على جمهور الزمالك".

وأضاف الغندور: "الحركة اللي عملها إمام عاشور، في البرومو وكأنه لا يعتبر جمهور الزمالك له قيمة عنده خالص، بيعمل اللي هما بيقولوله عليه".

وتابع الإعلامي: "إمام عاشور، مكانش عاوز يمضي 3 سنين مع الزمالك راح مضى مع الأهلي 5 سنين! رامي نفسه عشان يرجع ويروح النادي الأهلي، الزملكاوي الشديد".

وواصل الغندور: "عندي يقين إن الزمالك السنة الجاية هيكون في حتة تانية، الزمالك السنة الجاية هيقف على رجليه".

وقال الإعلامي: "الزمالك مش هيعمل موسم أسوأ من اللي عمله في الموسم الماضي، الزمالك هيروح في حتة أفضل، ولكن بتكاتف جمهوره في ضهره".

ووجه خالد الغندور رسالة لجماهير الزمالك، قائلاً: "بيع اللاعب متبعش النادي وأقف في ضهر النادي، مهما كانت أخطاء الإدارة لو اللاعب بيحب النادي والجمهور عنده نمرة واحد وبيدين بالفضل للنادي وجمهوره عمره ما هيخون النادي خالص".