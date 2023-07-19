شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى على إعادة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراة حرس الحدود القادمة بالدورى.

وغاب محمد هانى عن المشاركة مع الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك التى انتهت بفوز المارد الأحمر 4-1.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته أمام حرس الحدود الليلة والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 فى مسابقة الدورى، بعدما حسم الدورى رقم 43 بشكل رسمى واستعاد الدرع الذى غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

وعكف الجهاز الفنى للأهلى على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد حرس الحدود، وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.