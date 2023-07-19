شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مباراة خاضها إمام عاشور قبل ارتداء قميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى، وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأعلن النادى الأهلى انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين، وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى قبل أن تحسم الصفقة للقلعة الحمراء.