شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يسمح بتصعيد 5 لاعبين لـ عمومى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بقرار اللجنة الفنية بالسماح بتصعيد 5 لاعبين من مواليد 2004 لمسابقة الرجال موسم 2023 / 2024، كما تم السماح أيضا بذلك على صعيد مسابقة عمومى السيدات.

وألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده و ير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد ب 30 يوما ليوقع اللاعب على خطاب بذلك، ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده فى حالة أذا كان عقده موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وحال تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.