موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة بالدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الليلة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود فى استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصرى

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.





ترتيب حرس الحدود فى جدول الدورى

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.