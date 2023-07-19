شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار "الزمالك" يواصل التأهيل للحاق بالبطولة العربية بعد إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سيد عبد الله الشهير بـ"نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للشفاء من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة فاركو الماضية بالجولة الأخيرة من الدورى.

ومن جانبه، يحرص "دونجا" على البرنامج التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك قبل العودة إلى تدريبات الفريق استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية التى يستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو الجاري.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.