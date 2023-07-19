بقيادة شيكابالا.. الزمالك يبدأ الحرب على إمام عاشور (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ نادي الزمالك وقادته حربا إلكترونية على إمام عاشور، نجم الفريق الأسبق، بعد إعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي.

وأمس الثلاثاء، أعلن الأهلي تعاقده مع إمام عاشور قادما من ميتييلاند الدنماركي بعقد يمتد لـ 5 سنوات، مقابل 2.5 مليون دولار، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.

وأثار انتقال إمام عاشور إلى الأهلي حالة من الغضب بين جماهير الزمالك، خاصة وأن اللاعب كان ضمن صفوف الفريق حتى يناير الماضي، قبل إتمام انتقاله إلى ميتييلاند.

وعبر نجوم القلعة البيضاء، بقيادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، عن دعمهم لجمهور الفريق بعد صدمة إمام عاشور، من خلال بعض الرسائل على موقع التواصل الاجتماعي.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كتب شيكابالا: "جمهورك اللي باقي"، مع صورة لجماهير الزمالك.

وكتب رضا هيكل، قائد فريق الكرة الطائرة في الزمالك، عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "بالدنيا كلها"، مع صورة قلب وجمهور الزمالك.

كما وجه حسن وليد قداح، لاعب كرة اليد السابق بالزمالك، النداء بنفس الأسلوب عبر ذات المنصة، حين نشر صورة لعلم الزمالك الأبيض والأحمر ومعه عبارة: "جمهور عظيم"، وصورته وهو يحمل أحد الكؤوس.

يشار إلى أن الزمالك عانى من موسم سلبي في مختلف الألعاب، حيث فشل في الفوز بأي لقب بكرة القدم، فيما تُوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، وحصد ثنائية الدوري وكأس مصر في الكرة الطائرة، بينما لم يفز بأي لقب في كرة السلة.