أهلي جدة يكثف مفاوضاته لضم ماكسيمين

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.

ويستهدف أهلي جدة، ضم ألان سانت ماكسيمين، لتدعيم صفوفه بصفقات عالمية، بعد تأهله من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين.



مفاوضات متقدمة



وقدم الأهلي مبلغ 25 مليون يورو للتعاقد مع ماكسيمان، من نيوكاسل، ويرغب النادي الإنجليزي ببيع اللاعب بمبلغ أكبر من الذي قدمه النادي السعودي لتمويل صفقة هارفي بارنز، مشيرا إلى أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين حتى الآن.

ونجح أهلي جدة بشكل رسمي في ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، بالإضافة للتعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد من ميندي قادما من تشيلسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو.

ويرغب أهلي جدة الذي هبط لمدة موسم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لإبرام صفقات ثالثة عالمية جديدة بعد عودته لدوري روشن للمحترفين في موسم 2023-2024.

