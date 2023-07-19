روميو رابع صفقات برشلونة رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمه الإسباني أوريول روميو، لاعب وسط جيرونا، ليكون رابع صفقات الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

أشار برشلونة في بيانه الرسمي، أن روميو، (31 عاما)، وقع عقدا مدته 3 مواسم حتى صيف 2026، مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وحرص برشلونة على تعويض رحيل قائده السابق، سيرجيو بوسكيتس، الذي رحل عن قلعة الكامب نو، عقب نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع البرسا، وأنتقل بشكل رسمي إلى إنتر ميامي.



رابع صفقات برشلونة



ويعتبر أوريول روميو رابع صفقات برشلونة في الميركاتو، بعد ضم الثلاثي إلكاي جوندوجان وإينييجو مارتينيز وفيتور روكي.

حصد نادي برشلونة مع مدربه تشافي في الموسم الماضي، بلقبي الليجا والسوبر الإسباني.

