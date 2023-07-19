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نجوم الزمالك لـ إمام عاشور: "جماهير الأبيض بالدنيا كلها"

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني، وميتلاند الدنماركي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

  وكان نادي ميتلاند الدنماركي أعلن قبلها انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي. 
 

غضب نجوم الزمالك:


أثار الإعلان غضب بعض نجوم الزمالك الحاليين والسابقين على رأسهم محمود عبدالرزاق شيكابالا نجم القلعة البيضاء، وأحمد عيد عبدالملك نجم الأبيض الأسبق.

كتب شيكابالا بعد إعلان الأهلي ضم إمام عاشور: "جمهورك اللي باقي" ووضع معها صورة لجماهير الزمالك.

بينما نشر حسن قداح نجم الزمالك لليد صورة للجماهير وكتب عليها: "جمهور عظيم".

فيما علَّق حسن هيكل نجم الكرة الطائرة بنادي الزمالك واضعًا صورة جماهير الأبيض : "بالدنيا كلها".

بينما كتب أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن هجرنا كرهناه وياخد مننا علي دماغه". 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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